К "референдуму" призвал депутат от ОПЗЖ

В Днепре продолжают портить агитационные бигборды одного из местных депутатов

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщения в соцсетях.

Так, появились фотографии еще пятерых испорченных бигбордов депутата горсовета Днепра от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Сергея Никитина. Днепряне облили красной краской бигборды.

Следует отметить, что на бигбордах содержится призыв к проведению в городе "референдума".

"Городу нужен днепровский референдум", - написано на агитационном уличном щите.

Ранее сообщалось, что над бигбордами Никитина в Днепре уже "поработали" местные активисты Нацкорпуса. Так, на агитационных щитах появились две наклейки: "за рашку" и "сепарам нужен референдум".

"Мой город Днепр заполонили борды с призывом к "референдуму". Авторы - российские провокаторы из "опзж", -написал активист Нацкорпуса Денис Котенко на своей странице в соцсети.