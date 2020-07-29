В Днепре продолжают портить агитационные бигборды одного из местных депутатов

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщения в соцсетях.

Так, появились фотографии еще пятерых испорченных бигбордов депутата горсовета Днепра от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Сергея Никитина. Днепряне облили красной краской бигборды.

Следует отметить, что на бигбордах содержится призыв к проведению в городе "референдума".

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"Городу нужен днепровский референдум", - написано на агитационном уличном щите.

Ранее сообщалось, что над бигбордами Никитина в Днепре уже "поработали" местные активисты Нацкорпуса. Так, на агитационных щитах появились две наклейки: "за рашку" и "сепарам нужен референдум".

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"Мой город Днепр заполонили борды с призывом к "референдуму". Авторы - российские провокаторы из "опзж", -написал активист Нацкорпуса Денис Котенко на своей странице в соцсети.

Он также напомнил, что с аналогичной пропаганды началась аннексия Крыма, а также создание террористических "ДНР" и "ЛНР".
 
Активист опубликовал фото, как Нацкорпус решил "модернизировать" городские борды: на них появились красноречивые наклейки. Одна из наклеек - "Сепары хотят референдум", другая - "за рашку", которую наклеили поверх "за жизнь".
 
"Исправили ошибки на этом борде. ОП за Рашку. Сепары хотят референдум. Правильно писать так", - отметил он.
 