В Днепре продолжают портить агитационные бигборды одного из местных депутатов
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщения в соцсетях.
Так, появились фотографии еще пятерых испорченных бигбордов депутата горсовета Днепра от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Сергея Никитина. Днепряне облили красной краской бигборды.
Следует отметить, что на бигбордах содержится призыв к проведению в городе "референдума".
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"Городу нужен днепровский референдум", - написано на агитационном уличном щите.
Ранее сообщалось, что над бигбордами Никитина в Днепре уже "поработали" местные активисты Нацкорпуса. Так, на агитационных щитах появились две наклейки: "за рашку" и "сепарам нужен референдум".
"Мой город Днепр заполонили борды с призывом к "референдуму". Авторы - российские провокаторы из "опзж", -написал активист Нацкорпуса Денис Котенко на своей странице в соцсети.
Также Politeka писала, что погибшего на Донбассе морпеха Ярослава Журавля встречали живым коридором: на Днепропетровщине провели в последний путь морпеха-героя.
Ранее Politeka сообщала, что юного дніпрянина наградили орденом "За мужество": "Спас пятерых детей ценой...".