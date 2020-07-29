В Днепре на въезде в город на табло с надписью "Днепропетровск" закрасили лишние буквы, чтобы осталось только "Днепр"
 
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dp.vgorode.
 
Около месяца назад СМИ уже акцентировали внимание на табло, которое видят водители при въезде в город со стороны Запорожья. Прошло уже четыре года после переименования "Днепропетровска" в Днепр, а на табло все еще можно увидеть старое название города. Сейчас ситуацию уже исправили, но довольно простым и бюджетным способом. 
 
Лишние буквы в надписях на украинском и английском языках просто закрасили белой краской. Как можно увидеть на фото, после этой "модернизации" на табло все равно видно, что там написано "Днепропетровск", а не "Днепр". 

По данным местных СМИ, эти табло висят при въезде в Днепр со стороны Запорожья. На них есть огромная надпись на двух языках: "Вас приветствует Днепропетровск" и Welcome to Dnipropetrovsk. Также на табло отображается время, температура воздуха и асфальта. Эту приветственную вывеску бустановили еще в 2011 году.

При этом основную надпись при въезде в город уже давно переоформили в рамках выполнения закона о декоммунизации. Там убрали лишние буквы и оставили только "Днепр".

 
 

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