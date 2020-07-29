Около месяца назад СМИ уже акцентировали внимание на табло, которое видят водители при въезде в город со стороны Запорожья. Прошло уже четыре года после переименования "Днепропетровска" в Днепр, а на табло все еще можно увидеть старое название города. Сейчас ситуацию уже исправили, но довольно простым и бюджетным способом.

Лишние буквы в надписях на украинском и английском языках просто закрасили белой краской. Как можно увидеть на фото, после этой "модернизации" на табло все равно видно, что там написано "Днепропетровск", а не "Днепр".