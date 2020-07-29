В Днепре на въезде в город на табло с надписью "Днепропетровск" закрасили лишние буквы, чтобы осталось только "Днепр"
Около месяца назад СМИ уже акцентировали внимание на табло, которое видят водители при въезде в город со стороны Запорожья. Прошло уже четыре года после переименования "Днепропетровска" в Днепр, а на табло все еще можно увидеть старое название города. Сейчас ситуацию уже исправили, но довольно простым и бюджетным способом.
Лишние буквы в надписях на украинском и английском языках просто закрасили белой краской. Как можно увидеть на фото, после этой "модернизации" на табло все равно видно, что там написано "Днепропетровск", а не "Днепр".
По данным местных СМИ, эти табло висят при въезде в Днепр со стороны Запорожья. На них есть огромная надпись на двух языках: "Вас приветствует Днепропетровск" и Welcome to Dnipropetrovsk. Также на табло отображается время, температура воздуха и асфальта. Эту приветственную вывеску бустановили еще в 2011 году.
При этом основную надпись при въезде в город уже давно переоформили в рамках выполнения закона о декоммунизации. Там убрали лишние буквы и оставили только "Днепр".
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