В пятницу, 31 июля, часть жителей Днепра останется без электричества

Об этом информирует Politeka ссылаясь на пресс-службу компании ДТЭК Днепровские электросети.

Так, сообщается, что электроснабжение будет временно отклено в трех районах областного центра. Связано это с тем, что на воздушных линиях электропередач специалисты предприятия будут выполнять плановые работы по ремонту. Также будет производиться техническое обслуживание и обрезка веток на аварийных деревьях.

Ориентировочно электричества не будет с 9 утра до 19 вечера. Также появился полный список адресов, где, верочтнее всего, не будет света.

АМУР-НИЖНЕДНЕПРОВСКИЙ РАЙОН

улица Боевая, 2-18, улица Варваровская, 1,9, 13-21;

улица Новочеркасская 3-63, 2-64;

улица Поленова 1-59, 2-60;

улица Гагринская, 8-38, 27-71; переулок Солончаковый, 1-15, 1-19; улица Гринчеко, 109-117.

улица Канивская, 38, 40;

улица Логашевского, 35,

улица Малышева, 1-39, 2-30;

переулок Малышева, 6-12.

САМАРСКИЙ РАЙОН

улица Вьетнамская, 77-137, 64-74;

переулок Марийский, 1-9, 12-14, 6;

улица Марийская, 2-18, 1-11;

улица Андрея Сахарова, 12;

улица Солнечная, 1-5, 2-12, 13, 15;

улица Эстафетная, 1-23;

улица Олешковская, 92, 94, 98;

улица Богородицкая, 117.

ШЕВЧЕНКОВСКИЙ РАЙОН

улица Владимирская, 2-28, 1-17;

улица Леонтовича, 1-47, 2-32;

улица Саксаганского, 1-27, 2-30;

улица Сечевых Стрельцов, 91;

улица Карабиновская, 17-25;

улица Выборная, 1.

Politeka сообщала, что в пятницу, 31 июля, многие жители Одессы останутся на целый день без электричества. Коммунальщики из «Одессаоблэнерго» сообщают, что масштабные плановые отключения коснутся горожан, проживающих на 69 улицах. Больше всего пострадают одесситы, проживающие в районе поселка Котовского, Слободки, центра города и частного сектора.

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