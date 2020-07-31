В пятницу, 31 июля, часть жителей Днепра останется без электричества
Об этом информирует Politeka ссылаясь на пресс-службу компании ДТЭК Днепровские электросети.
Так, сообщается, что электроснабжение будет временно отклено в трех районах областного центра. Связано это с тем, что на воздушных линиях электропередач специалисты предприятия будут выполнять плановые работы по ремонту. Также будет производиться техническое обслуживание и обрезка веток на аварийных деревьях.
Ориентировочно электричества не будет с 9 утра до 19 вечера. Также появился полный список адресов, где, верочтнее всего, не будет света.
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Politeka сообщала, что в пятницу, 31 июля, многие жители Одессы останутся на целый день без электричества. Коммунальщики из «Одессаоблэнерго» сообщают, что масштабные плановые отключения коснутся горожан, проживающих на 69 улицах. Больше всего пострадают одесситы, проживающие в районе поселка Котовского, Слободки, центра города и частного сектора.
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