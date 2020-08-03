В понедельник, 3 августа, часть жителей Днепра останется без электричества

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу компании ДТЭК Днепровские электросети.

Стало известно, что электроснабжение временно отключат в семи районах областного центра. Причина отключения – плановые работы по ремонту на воздушных линиях электропередач, а также техобслуживание и обрезка ветвей на аварийных деревьях.

Ориентировочно электричества не будет с 8 утра до 19 вечера. Предприятие опубликовало полный список адресов, где, вероятнее всего, не будет электричества.

ЦЭК

улица Рабочая, 71 (блок 1-5), 75 (блок 1-3);

улица Надежды Алексеенко, 108 (блок 3).

ДТЭК

САМАРСКИЙ РАЙОН:

улица Сергея Кульчицкого, 1 — 39, 2 — 74, 41 — 119, 76 — 106;

улица Домодедовская, 19 — 117, 20 — 128;

улица Подгорная, 44 — 104, 51 — 121;

улица Полевая, 1 — 19, 2 — 62, 47 — 89/2, 64 — 118а;

улица Чплинская, 142 — 216, 209 — 263, 218 — 290, 265 — 387;

улица Каширская, 5 — 27, 18 — 38;

улица Сержанта Литвищенка, 47 — 89/1, 70 — 138;

улица Владивостокская, 1 — 5, 4 — 10, 13 — 33, 14 — 32;

улица Татьяны Паты, 49, 49а;

улица Мачтовая, 59 — 81, 76/2 — 96, 83 — 127а, 87, 98, 100 — 146;

переулок Туполева, 1 — 23, 2 — 28;

переулок Поречковый, 2 — 20;

улица Гаевая, 1 — 13, 2 — 12, 14 — 24, 17 — 33;

улица Гвая, 74 — 114, 79 — 127;

улица Детства, 66 — 128, 71/2 — 133;

улица Гаванская, 15, 15а, 15д, 17, 17б, 19;

улица Александра галича, 26 — 60, 57 — 83;

улица Прибрежная, 1 — 31, 2 — 28, 43, 45.

АМУР-НИЖНЕДНЕПРОВСКИЙ РАЙОН:

улица Богомаза, 122;

улица Мольера, 29 — 41, 44 — 54;

улица Спартака, 41 — 59, 56 — 76;

улица Делегатская, 5 — 35, 8, 10 — 40а;

улица Каляева, 12 — 30, 28 — 32, 53 — 54;

улица Камышовая, 1 — 11, 2 — 38;

переулок Камышовый, 2;

переулок Карповый, 2, 5 — 9 ;

улица Береговая, 238д;

улица Березинская, 59 — 61, 66, 66б, 70, 72;

улица Генерала Захарченко, 15;

улица Глуховская, 25.

НОВОКОДАКСКИЙ РАЙОН:

улица Каменогорская, 1 — 15, 2 — 16;

улица Криштофа Косинского, 3 — 21, 6 — 30;

улица Геологическая, 2а, 2 — 30;

улица Глебова, 1 — 83, 2 — 52;

улица Десняка, 1а — 43, 2а — 26, 32 — 56;

улица Вагнера, 1 — 21, 2 — 14;

переулок Вагнера, 2 — 22;

переулок Герцена, 2, 4 — 24, 5 — 25;

улица Герцена, 1 — 19, 2 — 24;

улица Десантная, 1 — 23, 2 — 34, 42 — 56, 36 — 40, 58 — 72;

улица Лавандовая, 36, 42/2, 42а, 42б, 42г, 44/1, 44а, 46/1, 51, 51а, 53/2 — 65, 60 — 70, 67 — 115;

улица Полесская, 1 — 19, 2 — 20, 22, 23/1 — 91, 23/2, 24, 26 — 76;

переулок Полесский, 2 — 4;

улица Звездная, 1 — 37, 2 — 42, 39 — 65, 44 — 66;

улица Мукачева, 57 — 99/2, 78 — 126;

переулок Варяжский, 2а, 2в;

улица Приовражная, 1 — 15, 6 — 10;

улица Абая, 33 — 65, 49 — 565;

переулок Белорусский, 7 — 23, 12 — 26;

улица Заслонова, 1 — 9, 22 — 26;

улица Дружбы, 1 — 7, 2 — 20;

улица Кедровая, 1 — 43, 2 — 36;

улица Курильская, 1 — 33, 2 — 36;

переулок Товарищеский, 1 — 3, 2 -6;

улица Ивана Вишневского, 1 — 21, 2 — 18;

улица Товарищеская, 1 — 23, 2 — 28;

улица Лысенко, 1, 2 — 10, 3ж, 3д, 10в;

улица Цветущая, 1 — 25, 2 — 42;

улица Энтузиастов, 1 — 37, 2 — 30;

улица Солнечная, 1 — 7, 2 — 22;

улица Иллюшина, 1 — 7а, 2 — 8, 9 — 53, 10 — 44;

улица Гайдамацкая, 30/2 — 86, 35 — 89;

улица Пороховая, 30 — 66, 37 — 83;

улица Жигулевская, 1 — 37, 2 — 48, 38, 38а;

улица Мытищенская, 1 — 39, 2 — 34;

улица Кохановская, 41, 43а;

переулок Парусный, 9, 13, 19;

улица Мониторная, 2, 6;

ж/м Коммунар, 1, 2, 2а;

улица Большая Диевская, 52;

улица Метростроевская, 19б.

СОБОРНЫЙ РАЙОН:

проспект Героев, 10, 12 (корпус 1 — 7);

улица Шакальского, 34 — 40;

улица Паникахи, 15;

улица Николая Гнатюка, 15 — 57, 28 — 84;

улица Космическая, 10, 115.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАЙОН:

улица Березинская, 23, 23а, 25, 27, 27а;

улица Артельная, 6а.

ШЕВЧЕНКОВСКИЙ РАЙОН:

улица Владимира Мономаха, 10, 12;

улица Миронова, 17;

улица Плеханова, 4;

улица Сичеславская Набережная, 27;

улица Рыбачья, 2 — 30;

улица Ровенская, 1 — 33, 2 — 8;

улица Владимирская, 2 — 20, 3 — 37;

улица Загородная, 1 — 47а, 2 — 38;

улица Пирогова, 1 — 21, 2 — 10;

улица Саксаганского, 1 — 27, 2 — 30;

улица Леонтовича, 1 — 47, 2 — 22;

улица Адмиральская, 2 — 26, 3 — 63;

улица Баженова, 2 — 98;

переулок Баженова, 1 — 33, 2 — 40;

переулок Старова, 2 — 26, 3 — 15;

улица Спутника, 15, 17;

улица Росси, 1 — 19, 2 — 38;

переулок Штрауса, 1 — 41, 2 — 16;

улица Антина Синявского, 47 — 71;

улица Уютная, 2 — 20, 3а — 41, 38а, 38б;

переулок Уютный, 1 — 19, 2 — 32;

улица Веснина, 1 — 51, 2 — 58;

улица Сурикова, 1 — 55;

переулок Сурикова, 1 — 27, 2 — 34;

переулок Привольный, 2 — 32а;

улица Леся Курбача, 2 — 50;

улица Альвинского, 2 — 26/2.

ЧЕЧЕЛОВСКИЙ РАЙОН:

улица Боброва, 19а, 23, 25;

переулок Сечевой, 3 — 11, 16 — 28, 26/7;

улица Кронштадская, 23 — 39.

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