В понедельник, 3 августа, часть жителей Днепра останется без электричества
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу компании ДТЭК Днепровские электросети.
Стало известно, что электроснабжение временно отключат в семи районах областного центра. Причина отключения – плановые работы по ремонту на воздушных линиях электропередач, а также техобслуживание и обрезка ветвей на аварийных деревьях.
Ориентировочно электричества не будет с 8 утра до 19 вечера. Предприятие опубликовало полный список адресов, где, вероятнее всего, не будет электричества.
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улица Рабочая, 71 (блок 1-5), 75 (блок 1-3);
улица Надежды Алексеенко, 108 (блок 3).
ДТЭК
САМАРСКИЙ РАЙОН:
улица Сергея Кульчицкого, 1 — 39, 2 — 74, 41 — 119, 76 — 106;
улица Домодедовская, 19 — 117, 20 — 128;
улица Подгорная, 44 — 104, 51 — 121;
улица Полевая, 1 — 19, 2 — 62, 47 — 89/2, 64 — 118а;
улица Чплинская, 142 — 216, 209 — 263, 218 — 290, 265 — 387;
улица Каширская, 5 — 27, 18 — 38;
улица Сержанта Литвищенка, 47 — 89/1, 70 — 138;
улица Владивостокская, 1 — 5, 4 — 10, 13 — 33, 14 — 32;
улица Татьяны Паты, 49, 49а;
улица Мачтовая, 59 — 81, 76/2 — 96, 83 — 127а, 87, 98, 100 — 146;
переулок Туполева, 1 — 23, 2 — 28;
переулок Поречковый, 2 — 20;
улица Гаевая, 1 — 13, 2 — 12, 14 — 24, 17 — 33;
улица Гвая, 74 — 114, 79 — 127;
улица Детства, 66 — 128, 71/2 — 133;
улица Гаванская, 15, 15а, 15д, 17, 17б, 19;
улица Александра галича, 26 — 60, 57 — 83;
улица Прибрежная, 1 — 31, 2 — 28, 43, 45.
АМУР-НИЖНЕДНЕПРОВСКИЙ РАЙОН:
улица Богомаза, 122;
улица Мольера, 29 — 41, 44 — 54;
улица Спартака, 41 — 59, 56 — 76;
улица Делегатская, 5 — 35, 8, 10 — 40а;
улица Каляева, 12 — 30, 28 — 32, 53 — 54;
улица Камышовая, 1 — 11, 2 — 38;
переулок Камышовый, 2;
переулок Карповый, 2, 5 — 9 ;
улица Береговая, 238д;
улица Березинская, 59 — 61, 66, 66б, 70, 72;
улица Генерала Захарченко, 15;
улица Глуховская, 25.
НОВОКОДАКСКИЙ РАЙОН:
улица Каменогорская, 1 — 15, 2 — 16;
улица Криштофа Косинского, 3 — 21, 6 — 30;
улица Геологическая, 2а, 2 — 30;
улица Глебова, 1 — 83, 2 — 52;
улица Десняка, 1а — 43, 2а — 26, 32 — 56;
улица Вагнера, 1 — 21, 2 — 14;
переулок Вагнера, 2 — 22;
переулок Герцена, 2, 4 — 24, 5 — 25;
улица Герцена, 1 — 19, 2 — 24;
улица Десантная, 1 — 23, 2 — 34, 42 — 56, 36 — 40, 58 — 72;
улица Лавандовая, 36, 42/2, 42а, 42б, 42г, 44/1, 44а, 46/1, 51, 51а, 53/2 — 65, 60 — 70, 67 — 115;
улица Полесская, 1 — 19, 2 — 20, 22, 23/1 — 91, 23/2, 24, 26 — 76;
переулок Полесский, 2 — 4;
улица Звездная, 1 — 37, 2 — 42, 39 — 65, 44 — 66;
улица Мукачева, 57 — 99/2, 78 — 126;
переулок Варяжский, 2а, 2в;
улица Приовражная, 1 — 15, 6 — 10;
улица Абая, 33 — 65, 49 — 565;
переулок Белорусский, 7 — 23, 12 — 26;
улица Заслонова, 1 — 9, 22 — 26;
улица Дружбы, 1 — 7, 2 — 20;
улица Кедровая, 1 — 43, 2 — 36;
улица Курильская, 1 — 33, 2 — 36;
переулок Товарищеский, 1 — 3, 2 -6;
улица Ивана Вишневского, 1 — 21, 2 — 18;
улица Товарищеская, 1 — 23, 2 — 28;
улица Лысенко, 1, 2 — 10, 3ж, 3д, 10в;
улица Цветущая, 1 — 25, 2 — 42;
улица Энтузиастов, 1 — 37, 2 — 30;
улица Солнечная, 1 — 7, 2 — 22;
улица Иллюшина, 1 — 7а, 2 — 8, 9 — 53, 10 — 44;
улица Гайдамацкая, 30/2 — 86, 35 — 89;
улица Пороховая, 30 — 66, 37 — 83;
улица Жигулевская, 1 — 37, 2 — 48, 38, 38а;
улица Мытищенская, 1 — 39, 2 — 34;
улица Кохановская, 41, 43а;
переулок Парусный, 9, 13, 19;
улица Мониторная, 2, 6;
ж/м Коммунар, 1, 2, 2а;
улица Большая Диевская, 52;
улица Метростроевская, 19б.
СОБОРНЫЙ РАЙОН:
проспект Героев, 10, 12 (корпус 1 — 7);
улица Шакальского, 34 — 40;
улица Паникахи, 15;
улица Николая Гнатюка, 15 — 57, 28 — 84;
улица Космическая, 10, 115.
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАЙОН:
улица Березинская, 23, 23а, 25, 27, 27а;
улица Артельная, 6а.
ШЕВЧЕНКОВСКИЙ РАЙОН:
улица Владимира Мономаха, 10, 12;
улица Миронова, 17;
улица Плеханова, 4;
улица Сичеславская Набережная, 27;
улица Рыбачья, 2 — 30;
улица Ровенская, 1 — 33, 2 — 8;
улица Владимирская, 2 — 20, 3 — 37;
улица Загородная, 1 — 47а, 2 — 38;
улица Пирогова, 1 — 21, 2 — 10;
улица Саксаганского, 1 — 27, 2 — 30;
улица Леонтовича, 1 — 47, 2 — 22;
улица Адмиральская, 2 — 26, 3 — 63;
улица Баженова, 2 — 98;
переулок Баженова, 1 — 33, 2 — 40;
переулок Старова, 2 — 26, 3 — 15;
улица Спутника, 15, 17;
улица Росси, 1 — 19, 2 — 38;
переулок Штрауса, 1 — 41, 2 — 16;
улица Антина Синявского, 47 — 71;
улица Уютная, 2 — 20, 3а — 41, 38а, 38б;
переулок Уютный, 1 — 19, 2 — 32;
улица Веснина, 1 — 51, 2 — 58;
улица Сурикова, 1 — 55;
переулок Сурикова, 1 — 27, 2 — 34;
переулок Привольный, 2 — 32а;
улица Леся Курбача, 2 — 50;
улица Альвинского, 2 — 26/2.
ЧЕЧЕЛОВСКИЙ РАЙОН:
улица Боброва, 19а, 23, 25;
переулок Сечевой, 3 — 11, 16 — 28, 26/7;
улица Кронштадская, 23 — 39.
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