

Следует отметить, что этот карьер привлекает не только отдыхающих, но и профессиональных дайверов. Новониколаевский карьер является настоящей дайверской тренировочной базой. Среди подводного мусора начинающие и профессиональные дайверы могут рассмотреть подводные шедевры.



Максимальная глубина карьера достигает 47 метров. Погреться в этой водичке не получится - температура в карьере в любое время года одинаковая - всего 4 градуса выше нуля, поэтому для погружений понадобится специальное снаряжение. Такие костюмы дайверы называют "сухими", потому что они герметично прилегают к телу и не пропускают воду, а благодаря воздушной подушке происходит изоляция от холода.



Подводный музей на карьере начали создавать еще несколько лет назад. При этом экспонаты в подводном парке поражают своей необычностью. Здесь можно найти все что угодно: мотоциклы, автомобили и даже микроавтобус.

Почетное место на дне занял и советский деятель Владимир Ленин, его бюст превращен в главного героя триллера «V - значит Vendetta».