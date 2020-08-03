Под Днепром нашли интересное применение памятнику Ленину, который был демонтирован в рамках выполнения закона о декоммунизации
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на 11-й телеканал.
Так, на Днепропетровщине решили в прямом смысле утопить Ленина. Дайверы из Днепра создали настоящий подводный музей, одним из экспонатов которого стал Ленин, который теперь "живет" на дне живописного Новониколаевского карьера.
Следует отметить, что этот карьер привлекает не только отдыхающих, но и профессиональных дайверов. Новониколаевский карьер является настоящей дайверской тренировочной базой. Среди подводного мусора начинающие и профессиональные дайверы могут рассмотреть подводные шедевры.
Максимальная глубина карьера достигает 47 метров. Погреться в этой водичке не получится - температура в карьере в любое время года одинаковая - всего 4 градуса выше нуля, поэтому для погружений понадобится специальное снаряжение. Такие костюмы дайверы называют "сухими", потому что они герметично прилегают к телу и не пропускают воду, а благодаря воздушной подушке происходит изоляция от холода.
Подводный музей на карьере начали создавать еще несколько лет назад. При этом экспонаты в подводном парке поражают своей необычностью. Здесь можно найти все что угодно: мотоциклы, автомобили и даже микроавтобус.
Почетное место на дне занял и советский деятель Владимир Ленин, его бюст превращен в главного героя триллера «V - значит Vendetta».
Напомним, от "Днепропетровска" окончательно избавились: в городе устроили новую декоммунизации, фото.
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