У Дніпрі на в'їзді до міста на табло з написом "Дніпропетровськ" зафарбували зайві букви, щоб залишилось тільки "Дніпро"
Про це повідомляє Politeka з посиланням на dp.vgorode.
Близько місяця тому ЗМІ вже акцентували увагу на табло, яке бачать водії при в'їзді в місто з боку Запоріжжя. Минуло вже чотири роки після перейменування "Дніпропетровська" в Дніпро, а на табло все ще можна побачити стару назву міста. Тепер ситуацію вже виправили, але доволі простим та бюджетним способом.
Зайві букви в написах української та англійською мовами просто зафарбували білою фарбою. Як можна побачити на фото, після цієї "модернізації" на табло все одно видно, що там написано "Дніпропетровськ", а не "Дніпро".
За даними місцевих ЗМІ, ці табло висять при в'їзді у Дніпро з боку Запоріжжя. На них є величезний напис двома мовами: "Вас вітає Дніпропетровськ" і Welcome to Dnipropetrovsk. Також на табло відображається час, температура повітря і асфальту. Цю вітальну вивіску було встановлено ще в 2011 році.
При цьому основний напис при в'їзді в місто вже давно переоформили в рамках виконання закону про декомунізацію. Там прибрали зайві літери і залишили тільки "Дніпро".
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