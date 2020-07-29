Близько місяця тому ЗМІ вже акцентували увагу на табло, яке бачать водії при в'їзді в місто з боку Запоріжжя. Минуло вже чотири роки після перейменування "Дніпропетровська" в Дніпро, а на табло все ще можна побачити стару назву міста. Тепер ситуацію вже виправили, але доволі простим та бюджетним способом.

Зайві букви в написах української та англійською мовами просто зафарбували білою фарбою. Як можна побачити на фото, після цієї "модернізації" на табло все одно видно, що там написано "Дніпропетровськ", а не "Дніпро".