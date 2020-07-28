У Дніпрі з'явився бігборд із закликом до проведення в місті "референдуму"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на повідомлення в соцмережі представника Нацкорпусу Дениса Котенка.

Так на вулицях Дніпра з'явились бігборди з написом "Місту потрібен дніпровський референдум". Такою передвиборчою агітацією зайнявся Сергій Нікітін з партії "Опозиційна платформа - За життя".

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"Моє місто Дніпро заполонили борди із закликом до "референдуму". Автори - російські провокатори з "опзж", - написав активіст Нацкорпусу.

Сєпари хочуть референдум. Захищаємо Дніпро від ватних провокацій 👊🏻

Gepostet von Денис Котенко am Dienstag, 28. Juli 2020
 
Він також нагадав, що з аналогічних бордів почалася анексія Криму, а також створення терористичних "ДНР" і "ЛНР".
 
Котенко опублікував фото, як активісти Нацкорпусу вирішили "модернізувати" борди: на них з'явились красномовні наліпки. Одна з наліпок - "Сепари хочуть референдум", інша - "за рашку", яку наклеїли поверх "за життя".

"Виправили помилки на цьому борді. ОП за Рашку. Сєпари хочуть референдум. Правильно писати так", - зазначив він.

В коментарях до допису однодумці підтримали дії активістів Нацкорпусу та обурились відсутністю реакції з боку влади і спецслужб.

"Де СБУ? Куди дивиться Філатов?" - обурюються користувачі соцмережі.

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