У Дніпрі з'явився бігборд із закликом до проведення в місті "референдуму"
Про це повідомляє Politeka з посиланням на повідомлення в соцмережі представника Нацкорпусу Дениса Котенка.
Так на вулицях Дніпра з'явились бігборди з написом "Місту потрібен дніпровський референдум". Такою передвиборчою агітацією зайнявся Сергій Нікітін з партії "Опозиційна платформа - За життя".
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В коментарях до допису однодумці підтримали дії активістів Нацкорпусу та обурились відсутністю реакції з боку влади і спецслужб.
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