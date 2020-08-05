В Днепропетровской области 7-летний мальчик утонул в водоеме

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Днепр оперативный".

Местные СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщают, что в Софиевском районе Днепропетровской области 7-летний мальчик утонул в водоеме. Тело ребенка нашли в воде на расстоянии трех метров от берега.

Трагедия произошла 4 августа в селе Вишневом Днепропетровской области. Данный населенный пункт находится недалеко от города Каменское.

Известно, что международный благотворительный фонд "Максимум" организовал спортивно-развлекательные мероприятия для группы детей, в которой насчитывалось 39 человек. В группе было 25 детей из неблагополучных семей и 15 детей, которые отдыхали с родителями из числа волонтеров.

Вблаготворительном фонде рассказали, что в день проведения мероприятий 7-летний мальчик не слушался, проигнорировал запреты взрослых и пошел к воде, где решил посидеть на берегу. За ним следом пошла еще одна девочка, которая увидела, что мальчика уже на берегу нет. Вскоре тело мальчика без признаков жизни нашли в водоеме.

Сейчас полиция занимается выяснением всех обстоятельств и деталей трагического случая.

Следует отметить, что трагедии на воде - не редкость в теплое время года, потому спасатели призывают соблюдать все необходимые меры безопасности во время пребывания на водоемах, купаться только в предназначенных для этого местах и внимательно следить за детьми.

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