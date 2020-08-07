На Днепропетровщине разыскивают пропавшую без вести женщину

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение Наталии Серебренниковой в Facebook.

Так, в Днепропетровской области разыскивают пропавшую без вести женщину, которая два дня назад ушла из дома и до настоящего времени местонахождение ее неизвестно.

Пропавшую женщину зовут Людмила Серебренникова, она живет в Першотравенске.

Публикацию об исчезновении женщины разместила ее дочь. Она сообщила, что два дня назад ее мама ушла из дома, и больше о ней не было никаких известий. Телефон женщина оставила дома, поэтому никакой связи с ней нет.

Дочь женщины просит всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей без вести мамы, позвонить по номеру 095-7257444.

Также опубликовано фото пропавшей без вести - у нее короткие волосы темного цвета, темные глаза.

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