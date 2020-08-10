В Днепре произошло серьезное ДТП, в результате которого погиб маленький ребенок
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.
Так, спикер ГУНП в Днепропетровской области Анна Старчевская сообщила, что на Полтавском шоссе в Днепре произошло серьезное ДТП.
По предварительной информации, водитель Lanos не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
В результате аварии тяжелые травмы получили пассажиры и водитель Lanos, а годовалый мальчик, который находился в этом авто, погиб на месте.
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Также получили травмы пассажиры Skoda. Все пострадавшие были госпитализированы.
По данному факту было открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Назначены соответствующие экспертизы для расследования причин аварии.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет, а также лишение водительских прав сроком до 3 лет.
"У людей вообще мозги отсутствуют. Как можно гнать, когда у тебя годовалый ребенок в салоне? И наверняка без автокресла", "Мы вчера проезжали эту аварию, это ужас - увидеть такое вживую, там все летят", - пишут в комментариях.
Напомним, в Днепре 17-летний разбился в ДТП вместе с девушками, кадры с места.
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