В Днепре рядом с многоквартирным домом обнаружили змею

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресслужбу ГСЧС.

Так, по данным спасателей, на линию 101 поступило сообщение о том, что в Днепре вблизи пятиэтажного жилого дома на улице Боброва в Центральном районе было обнаружено пресмыкающееся длиной около одного метра.

По указанному адресу было направлено подразделение аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Прибыв на место происшествия, специалисты ГСЧС обследовали придомовую территорию, обнаружили змею и с помощью специального инструмента выловили пресмыкающееся. Сотрудники аварийно-спасательного вывезли животное за пределы города и отпустили на волю.

К работам были привлечены 4 человека личного состава и 1 единица техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Следует отметить, что в Днепропетровской области зарегистрировано 9 видов пресмыкающихся. Новым для заповедника является полоз каспийский. Согласно современным данным, на территории заповедника обитают 3 вида рептилий, занесенных в Красную книгу Украины: обыкновенная медянка, гадюка степная и полоз каспийский.

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