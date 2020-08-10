В Днепре АТОшник "поставил на место" водителя маршрутки, который пытался отказать ему в льготном проезде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Днепровскую панораму".

Так, мужчина сообщил, что автобус маршрута 57А отправлялся из тупика на правом берегу, примерно в 17.25. Водитель отказал ему в проезде по удостоверению Участника боевых действий. Маршрутчик объяснил свой отказ "классически" - мол, льготных мест нет, а на замечание, что участники боевых действий могут ездить без ограничений по количеству, водитель сказал, что "все так говорят".

После этого АТОшник предупредил водителя о том, что будет снимать все на камеру и в случае необходимости вызовет полицию. Тогда водитель отступил и позволил участнику боевых действий пройти в салон автобуса.

Мужчина отметил, что на камеру водитель вел себя уже совсем иначе.

По его словам, это уже второй конфликт с этим водителем.

"Разберитесь, пожалуйста, потому что в третий раз уже будет катать роту ветеранов весь день", - заявил АТОшник, обращаясь к руководству Городского транспорта Днепра.

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