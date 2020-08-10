В Днепре мужчина избил ребенка за то, что он гулял не в своем дворе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Репортер Днепр".

Так, житель Днепра несколько раз ударил ребенка и накричал на него за нарушение границ двора.

Инцидент произошел на ул. Янтарной. Житель одного из домов напал на 10-летнего мальчика за то, что тот гулял "не на своей территории".

Пользовательница соцсети Facebook Ксения Матвиенко сообщила, что "очумевший взрослый дядя" - местный житель.

"А угрожал и даже ударил ребенка он якобы за то, что тот... гулял не в своем дворе!"- рассказала она.

Очевидцы также успели зафиксировать событие на видеокамеру. Однако полицию люди, судя по всему, так и не вызвали, поскольку официальных сообщений от правоохранителей о задержании гражданина, который осмелился поднять руку на ребенка, пока что не было.

Ранее сообщалось, что в Днепре у женщины произошел конфликт с детьми, которые гуляли по двое. Недолго думая, местная жительница решила применить против них газовый баллончик. В итоге пострадали шестеро детей: самому младшему было 10 лет, старшему – 13.

Напомним, в Днепре цыгане украли ребенка и увезли в неизвестном направлении: объявлен план-перехват.

Ранее Politeka сообщала, что на Львовщине 19-летний водитель трижды переехал четырехлетнюю девочку: пугающие кадры.

Также Politeka писала, что произошла трагедия в Днепре: в серьезном ДТП оборвалась жизнь годовалого ребенка, кадры с места аварии.