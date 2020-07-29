В Дніпрі жінка бризнула в обличчя дітям з газового балончика

Про це пише Politeka з посиланням на місцеве видання Дніпро оперативний.

Повідомляється, що у жінки стався конфлікт з дітьми, які гуляли по двоє. Недовго думаючи, місцева жителька вирішила застосувати газовий балончик. У підсумку – постраждали шестеро дітей: наймолодшому було 10 років, старшому – 13.

НП сталася ввечері, 28 липня на проспекті Богдана Хмельницького. На думку жінки, діти надто гамірно поводилися на лдетской майданчику. Після того, як громадянка бризнула дітям з газового балончика в обличчя, вона сховалася в своїй квартирі, очевидно, побоюючись гніву батьків.

Свідки викликали поліцейських і карету "швидкої допомоги". Потерпілим дітям надали медичну допомогу на місці, госпіталізації не знадобилося. Поліцейські дізналися, де живе порушниця, слідчі дії тривають.

Politeka писала, що в Дніпрі в центрі міста посеред білого дня чоловік побив дівчину. За інформацією очевидців, сутичка сталася на тлі того, що дівчина образливо висловлювався на адресу чоловік і його матері.

"Fatality на Європейській площі. За словами очевидців, мадам негарно висловлювалася на адресу чоловіка і його матері. За що була відправлена в нокаут, ударом з ноги в голову", - йдеться в повідомленні.

Дівчину, яку прямо в центрі міста побив чоловік, доставили в лікарню. Так, відомо, що постраждалу днепрянку з сильними тілесними ушкодженнями доставили в лікарню. Зараз вона дає свідчення поліцейським. Кривдником виявився її співмешканець 1988 року народження.

На опублікованих фото можна побачити численні ушкодження на тілі та обличчі дівчини. У неї синці на руках, розбита губа, а також пошкоджені ніс і брови.

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