Днепропетровская область стала "рекордсменом" по количеству новорожденных детей, от которых отмылись родители
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на УНН.
В пресс-службе Министерства здравоохранения сообщили, что в течение 2019 года в Украине родители отказались от 326 новорожденных детей. При этом на отказы находилось множество причин - начиная от врожденных болезней ребенка и заканчивая банальной неготовностью украинцев становиться полноценным родителями.
В МОЗ также рассказали, что именно Днепропетровская область стала рекордсменом по отказам новоиспеченных родителей от своих детей.
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В МОЗ уточнили, что в 2019 году показатель отказа от детей составил 1,11 ребенка на 1 тыс. детей, которые родились живыми. На Днепропетровщине за год было зафиксировано целых 46 отказов. На втором месте - Киев (43 отказа), на третьем - Одесская область (36 отказов).
Также в МОЗ рассказали о высоком показателе отказов от новорожденных детей в Украине. Он был зафиксирован еще в 2004 году - тогда украинские родители отказались от 1549 новорожденных детей в течение года.
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