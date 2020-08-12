Служба безопасности Украины провела обыски у руководства мэрии Днепра
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение мэра города Бориса Филатова в соцсети.
При этом, по словам Филатова, обыски проводились даже дома у его политтехнолога.
"Сегодня у нас снова были обыски СБУ. На квартирах у моего заместителя и, внимание... у моего политтехнолога", - написал Филатов.
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Он также предположил, что в дальнейшем в партийном офисе и у него дома могут устроить "маски-шоу".
При этом мэр города не сообщил, с чем были связаны обыски, однако увидел в них след "зеленого режима".
Филатов заверил, что на фоне этих событий он "абсолютно спокоен" и добавил, что "жить надо так, будто ты уже умер".
Ранее сообщалось, что 16 июля в мэрии Днепра СБУ проводила обыски совместно с офисом генпрокурора.
Обыски в мэрии были санкционированы судом по делу о хищении государственных средств чиновниками местного городского совета. В частности, обыски касались земельных вопросов. До этого случая обыски в мэрии Днепра проводились месяцем ранее - в июне 2020 года. Тогда обыски проводились по делу о злоупотреблении служебным положением во время государственных закупок, что повлекло тяжкие последствия.
Напомним, Филатов озвучил неутешительные прогнозы относительно строительства аэропорта в Днепре: "готовы начать только...".
Также ранее Politeka сообщала, что Филатов отметился высказыванием об игорном бизнесе: "последние вещи - в ломбард".
Ранее Politeka писала, что Филатов заявил, что украинское правительство хочет забрать у города 100 млн грн, предназначенных на строительство аэропорта.