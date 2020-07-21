Новий аеропорт в Дніпрі добудують щонайменше через декілька років

Як повідомляє Politeka, такі песимістичні прогнози озвучив мер міста Борис Філатов.

На своїй сторінці в Facebook Філатов написав, що міністр інфраструктури анонсував початок будівництва Дніпровського аеропорту вже у вересні.

"Брехливий і абсолютно аморальний міністр інфраструктури Криклій сором'язливо вдав, що це не він намагався забрати останні гроші з будівництва аеропорту собі на зарплати, абсолютно бридко плюнув в бік Дніпровського метро (чиє будівництво цинічно зупинили його ж зелені колеги) і заявив, що аеропорт почнуть будувати у вересні ", - написав мер Дніпра.

Однак, за його словами, станом на 1 липня проєктувальнику все ще не видали завдання по роботах на злітній смузі. При цьому, згідно з договором, його робота займає 100 днів з моменту отримання завдання.

Філатов повідомив, що станом на сьогоднішній день завдання йому все-таки видали, але не зроблено ще безлічі необхідних процедур, щоб розпочати будівельні роботи. Мова йде про викуп землі, укладення договору про спільну діяльність між державою та інвестором, проведення містобудівного розрахунку і так далі.

Філатов прогнозує, що в ліпшому випадку проєктно-кошторисна документація на будівництво злітно-посадкової смуги в аеропорту Дніпра може бути готова лише до початку листопада. Далі знадобиться ще декілька місяців на експертизу, ще один місяць на складання тендерної документації на будівництво, а також кілька місяців на процедуру самих торгів. Все це, за словами Філатова, може "тягнутись" щонайменше до листопада 2021 року.

Далі буде зима, коли починати роботи по бетону немає сенсу, тому старт будівництва смуги в Дніпровському аеропорту можна очікувати не раніше пізньої весни 2022 року, а вже потім можна буде починати будівництво терміналу.

"Страшно навіть собі уявити, коли цей проєкт буде реалізований", - резюмував Філатов.

Нагадаємо, раніше Філатов заявив, що український уряд хоче забрати у міста 100 млн грн, призначених на будівництво аеропорту.

Раніше Politeka повідомляла, що Філатов відзначився висловлюванням про гральний бізнес: "Останні речі - у ломбард".

Також Politeka писала, що у мерії Дніпра проходили обшуки, нагрянули СБУ і Генпрокуратура: що відбувається.