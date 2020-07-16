Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що український уряд хоче забрати у міста 100 млн грн, призначених на будівництво аеропорту

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Філатова в Facebook.

Так, за словами мера Дніпра, в Міністерстві інфраструктури збираються забрати 100 млн грн, призначених на будівництво нового аеропорту.

Він повідомив, що декілька годин тому урядовий комітет проводив розподіл витрат Міністерства інфраструктури, на якому хотів забрати 100 млн грн, які призначались для будівництва нового аеропорту в Дніпрі.

Він також наголосив, що це була остання сума - спочатку на будівництво аеропорту виділили 2 млрд грн, пізніше ця сума зменшилася до 1 млрд грн, а потім - до 100 млн грн.

На думку мера Дніпра, таким чином український уряд порушує публічну обіцянку Володимира Зеленського про те, що аеропорт добудують.

"Шановні земляки, можна я без коментарів? Залишилися одні вирази", - написав він.

Через декілька годин після цієї публікації Філатов написав, що фінансування аеропорту все ж не забрали. На його переконання, гроші не відібрали завдяки його допису в соцмережі та розголосу ситуації в ЗМІ.

"Рівно через півгодини після моєї заяви про те, що уряд хоче списати з будівництва аеропорту останні 100 мільйонів ,"зелені" депутати, міністри і місцеві їхні начальники почали битися в падучої і кричати, що" Філатов все придумав, не винуваті ми", - зазначив міський голова.

Він переконаний, що якби не дійшло до скандалу, гроші списали б "за милу душу".

"Не влада, а кодло", - підсумував Філатов.

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