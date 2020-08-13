На Днепропетровщине очередная живодерка стала "звездой" соцсетей
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Днепровскую панораму".
Так, отмечается, что в Каменском Днепропетровской области девушка жестоко "воспитывает" своих домашних животных. Одну собаку она била, а вторую натравливала на бездомных животных.
В соцсети опубликовали видео, на котором девушка из Каменского крайне жестоким способом "воспитывает" своих животных.
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Она сидела с друзьями на лавочке, когда к ней подбежала ее собака породы кокер-спаниель. Девушка начала на нее кричать, бить и дергать. Сидевшая рядом девушка сделала ей замечание и предупредила на счет полиции, на что владелица собак отреагировала без энтузиазма.
"Да мне все равно, это мои собаки, как хочу, так и обращаюсь!", - заявила она.
В соцсети также сообщают, что у этой девушки есть еще и питбуль, отношение к которому тоже вызывает шок.
"Взяв его, она подошла к дворняге и начала говорить: "Давай, цапни ее, порви ее". Если это воспитание собаки, то оно должно быть немного иным", - написала автор публикации.
Напомним, в Днепре устроили охоту на собак, срочное предупреждение: "доживают в муках".
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