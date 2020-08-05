Місцеві кажуть, що вона і раніше вбивала тварин

У Дніпропетровській області поліція не стала затримувати жінку, яка вбила домашню собаку на очах у її 15-річної господарки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцевий паблік в соцмережі.

Так, у Кам'янському жінка жорстоко вбила домашню собачку - звернула їй шию на очах у 15-річної дитини, а після цього намагалася втекти.

Інцидент стався поблизу магазину "Епіцентр" на лівому березі Кам'янського. Жінка вбила домашню тварину на очах у 15-річної господарки і випадкових перехожих.

Господарка собачки повідомила, що вона відпустила з повідця свого вихованця, після чого невідома їй жінка зловила песика і згорнула йому шию. Також дівчинка розповіла, що жінка щось залила або запхнула собачці в рота.

Після цього інциденту жінка намагалася втекти, але практично її одразу затримали небайдужі перехожі. Вони доставили її в поліцію, але там її практично відразу відпустили, після чого вона спокійно пішла гуляти в парк.

Дівчинка з мамою оперативно доставили свого улюбленця до ветеринарної клініки, але там його врятувати не вдалося - песик помер.

В коментарях зазначають, що ця жінка несповна розуму, і її часто бачать на вулиці у неадекватному стані - вона розмовляє сама з собою, сміється і т.д. Більш того, судячи з коментарів, це вже не перше вбивство тварини для цієї жінки. Зокрема, її вже бачили з мертвим котом.

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