В небезпеці не лише безпритульні, а й домашні тварини

У Дніпрі активізувались шкуродери - по місту масово розкладають отруту, від якої гинуть тварини

Про це повідомляє Politeka з посиланням на повідомлення в соцмережах.

Так, у Дніпрі шкуродери масово труять безпритульних собак. При цьому пацієнтами ветеринарних клінік стають не тільки вуличні тварини, яких встигають привезти волонтери, а й представники племінних порід, власники яких вигулюють їх вулицями міста.

Так, на ж/м Перемога, ЖК "Лівобережний" та на проспекті Поля за два дні зафіксували вісім летальних випадків серед домашніх тварин.

Догхантери розкладають на вулицях і у дворах собачі ласощі, начинені смертельними дозами деяких медичних препаратів. Це призводить до загибелі не тільки безпритульних тварин, а і домашніх улюбленців, які гуляють без повідків і намордників, через що встигають підібрати і з'їсти отруту.

В соцмережах люди діляться своїми трагічними історіями загибелі домашніх улюбленців.

Так, користувачка Facebook Ольга Іноземцева розповіла, що 12 липня помер її пес Хасан. Батько дівчини вигулював собаку в районі Донецького шосе, проспекту Миру та озера Курячого, після чого тварині стало зле. Серед симптомів - блювота, біль, кров зі всіх отворів, ускладнене дихання, сильні судоми і т.д. Собаку привезли до ветеринарної клініки, але врятувати не вдалось - зупинилось серце.

Лікар розповів, що судячи із симптомів, тварина отруїлась нейротоксином, який активно використовують шкуродери, щоб травити безпритульних собак.

Нагадаємо, у Дніпрі активізувалася банда квартирних злодіїв: під удар потрапили квартири відразу в трьох регіонах, відео.

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