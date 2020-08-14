На Днепропетровщине пассажиры общественного транспорта устраивают драки за места в автобусе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сюжет 34-го канала.
Так, в Кривом Роге на остановке общественного транспорта пассажиры подрались за место в автобусе. Видео драки выложили в соцсети. В комментариях к видео отмечается, что подобные конфликты происходят ежедневно. Дело в том, что для того, чтобы сесть в маршрутку, нужно выстоять немалую очередь.
Снятый на видео инцидент произошел на остановке "Надежда" в Покровском районе Кривого Рога. Люди, которые стояли в очереди, не поделили места в салоне 228-го автобуса.
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В мэрии Кривого Рога пояснили, что очереди и конфликты на остановках возникают из-за карантинных ограничений. В салоне не может быть больше пассажиров, чем посадочных мест.
На видео можно наблюдать, как между пассажирами пенсионного возраста возникает конфликт, в ходе которого женщина бьет мужчину руками и цветами.
Коммунальщики советуют жителям Кривого Рога ездить на троллейбусах. Они дублируют маршруты городских автобусов и маршруток и имеют больше пассажирских мест.
Напомним, в Днепре АТОшник "поставил на место" маршрутчика, кадры: "Будет катать роту ветеранов весь день".
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