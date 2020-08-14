У Дніпрі викрито злочинну групу, яка виводила "в тінь" сотні мільйонів гривень державних підприємств
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу СБУ.
Так, Служба безпеки України припинила у Дніпрі діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обігом майже півмільярда гривень щомісяця.
Відомо, що організатори "конверту" проводили фінансові махінації на території одразу декількох регіонів: у Вінницькій, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Київській та Запорізькій областях.
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"Клієнтами" угрупування були представники державних підприємств. Ділки переводили кошти у готівку для зменшення до мінімуму податкових платежів і для виведення грошей у "тінь". Також фігуранти справи надавали "послуги" з легалізації прибутків, одержаних злочинним шляхом. Для цього залучались підконтрольні комерційні структури, у тому числі за кордоном.
За кожну таку нелегальну фінансову операцію організатори схеми одержували певний відсоток.
В ході обшуків правоохоронці виявили сотні печаток фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку, флешки і мобільні телефони із доказами протиправної діяльності. Також під час обшуків було виявлено понад мільйон грн готівкою.
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