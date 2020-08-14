У Дніпрі викрито злочинну групу, яка виводила "в тінь" сотні мільйонів гривень державних підприємств

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, Служба безпеки України припинила у Дніпрі діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обігом майже півмільярда гривень щомісяця.

Відомо, що організатори "конверту" проводили фінансові махінації на території одразу декількох регіонів: у Вінницькій, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Київській та Запорізькій областях.

"Клієнтами" угрупування були представники державних підприємств. Ділки переводили кошти у готівку для зменшення до мінімуму податкових платежів і для виведення грошей у "тінь". Також фігуранти справи надавали "послуги" з легалізації прибутків, одержаних злочинним шляхом. Для цього залучались підконтрольні комерційні структури, у тому числі за кордоном.

За кожну таку нелегальну фінансову операцію організатори схеми одержували певний відсоток.

В ході обшуків правоохоронці виявили сотні печаток фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку, флешки і мобільні телефони із доказами протиправної діяльності. Також під час обшуків було виявлено понад мільйон грн готівкою.

Нагадаємо, до Філатова нагрянула СБУ: що відомо і з чим пов'язані обшуки.

Також раніше Politeka повідомляла, що Філатов відзначився висловлюванням про гральний бізнес: "Останні речі - у ломбард".

Раніше Politeka писала, що Філатов заявив, що український уряд хоче забрати у міста 100 млн грн, призначених на будівництво аеропорту.