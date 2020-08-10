У Дніпрі АТОвець "поставив на місце" водія маршрутки, який намагався відмовити йому у пільговому проїзді

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Дніпровську панораму".

Так, чоловік повідомив, що автобус маршруту 57А відправлявся з тупика на правому березі, приблизно о 17.25. Водій відмовив йому в проїзді по посвідчення Учасника бойових дій. Маршрутчик пояснив свою відмову "класично" - мовляв, пільгових місць немає, а на зауваження, що учасники бойових дій можуть їздити без обмежень по кількості, водій сказав, що "всі так кажуть".

Після цього АТОвець попередив водія про те, що буде знімати все на камеру і в разі необхідності викличе поліцію. Тоді водій відступився і дозволив учаснику бойових дій пройти в салон автобуса.

Чоловік зазначив, що на камеру водій поводився вже зовсім інакше.

За його словами, це вже його другий конфлікт з цим водієм.

"Розберіться, будь ласка, тому що в третій раз вже буде катати роту ветеранів весь день", - заявив АТОвець, звертаючись до керівництва Міського транспорту Дніпра.

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