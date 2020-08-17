Под Днепром полицейская собака помогла спасти женщину с ребенком

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Репортер Днепр".

Так, ночью на горячую линию "102" обратился житель Криничанского района, который сообщил, что домой не вернулась его жена с сыном.

Он рассказал, что накануне жена с ребенком гостили у родственницы в соседнем селе, а вечером, возвращаясь по направлению к лесополосе, женщина с ребенком так и не вернулись домой. Мужчина неоднократно пытался выйти с родными на связь, но все тщетно. Тогда днепрянин решил обратиться в полицию.

К организации поисков полицейские привлекли инспектора-кинолога со служебной собакой Харди. Совместно с оперативниками прочесали лес и прилегающую территорию. Вскоре пес Харди взял след и уверенно повел полицейских в лес, где в зарослях полицейские нашли очень испуганную мать с ребенком.

Женщина рассказала, что потеряла ориентир и заблудилась в темноте. Ее и сына целыми и невредимыми вернули домой.

Как известно, в полиции часто привлекают к службе собак. Животные помогают "брать след" преступников и людей, которых надо разыскать, а также помогают находить оружие и наркотики.

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