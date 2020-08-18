В Днепре пенсионер требует наказания для водителя троллейбуса, который вытолкал его из салона за ноги

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сюжет 11-го канала.

Так, в Днепре водитель троллейбуса силой вытолкал из салона пенсионера, в результате чего пострадавший получил переломы руки.

Инцидент произошел еще в июне. Тогда пенсионер зашел в салон троллейбуса, однако из-за карантина и отсутствия свободных сидячих мест водитель приказал ему выйти. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку, и водитель буквально выбросил мужчину из салона троллейбуса.

Пенсионер утверждает, что на просьбу покинуть троллейбус он реагировал спокойно и просил водителя представиться и объяснить ситуацию, однако тот сразу начал ругаться и заблокировал выход. Он хотел дождаться приезда полиции, чтобы те зафиксировали факт нарушения карантина.

На место вызвали скорую и полицию. Пенсионер написал заявление на водителя. После оказания ему медицинской помощи он уехал домой в Харьков, а в Днепр он приезжал гостить. Пенсионер ждал ответа правоохранителей в течение нескольких недель. После инцидента пенсионер успел написать еще целых шесть заявлений в полицию и департамент транспорта, однако никакой реакции не было.

Сейчас в полиции наконец открыли уголовное производство по данному делу.

Потерпевший уже заручился поддержкой адвоката и заявил, что пока не получит компенсации за поврежденное здоровье, он не успокоится.

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