В Днепре повредили агитационную палатку партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"
Как передает Politeka, соответствующие фото и видео появились на одном из Telegram-каналов.
На обнародованных кадрах можно увидеть, как в Днепре мужчина подходит к девушке, которая раздает листовки возле палатки ОПЗЖ. При этом на листовках и на самой палатке содержится призыв к проведению референдума в Днепре. Автор видео напомнил девушке, которая работает в палатке, к чему привели "референдумы" на Донбассе и в Крыму, однако в ответ она молчала.
"Сколько референдумов уже было? Сколько людей погибло за твой референдум? Ты хочешь, чтобы здесь война была? Что ты молчишь? Ты войну пропагандируешь?" - обратился автор видео к девушке, однако она так ничего и не ответила.
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В кадр также попали сами листовки, которые раздавали в палатке - это агитация депутата горсовета Днепра от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Сергея Никитина.
Ранее сообщалось, что появились фотографии пяти испорченных бигбордов депутата горсовета Днепра от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Сергея Никитина. На бигбордах содержится призыв к проведению "референдума". Впоследствии на агитационных щитах появились наклейки "за рашку" и "сепарам нужен референдум". Также бигборды обливали краской.
Напомним, в Днепре появились бигборды "за референдум": реакция активистов не задержался, кадры.
Также Politeka писала, что погибшего на Донбассе морпеха Ярослава Журавля встречали живым коридором: на Днепропетровщине провели в последний путь морпеха-героя.