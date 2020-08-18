У Дніпрі пенсіонер вимагає покарання для водія тролейбуса, який виштовхав його із салону за ноги

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сюжет 11-го каналу.

Так, у Дніпрі водій тролейбуса силою виштовхав з салону пенсіонера, в результаті чого потерпілий отримав переломи руки.

Інцидент стався ще в червні. Тоді пенсіонер зайшов в салон тролейбуса, однак через карантин і відсутність вільних сидячих місць водій наказав йому вийти. Словесна перепалка швидко переросла у штовханину, і водій буквально викинув чоловіка з салону тролейбуса.

Пенсіонер стверджує, що на прохання покинути тролейбус він реагував спокійно та просив водія представитися і пояснити ситуацію, однак той одразу почав лаятися і заблокував вихід. Він хотів дочекатися приїзду поліції, щоб ті зафіксували факт порушення карантину.

На місце викликали швидку і поліцію. Пенсіонер написав заяву на водія. Після надання йому медичної допомоги він поїхав додому в Харків, а до Дніпра він приїжджав гостювати. Пенсіонер чекав на відповідь правоохоронців протягом кількох тижнів. Після інциденту пенсіонер встиг написати ще цілих шість заяв в поліцію і департамент транспорту, однак жодної реакції не було.

Зараз у поліції нарешті відкрили кримінальне провадження за даною справою.

Потерпілий вже заручився підтримкою адвоката і заявив, що поки не отримає компенсації за пошкоджене здоров'я, він не заспокоїться.

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