В Днепре жители одной из многоэтажек жалуются на страшную вонь в своих домах
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сайт единой системы местных петиций.
Так, днепряне создали петицию, в которой просят городские власти избавить их от жуткой вони в подвалах дома.
По словам жильцов дома, расположенного по улице Семафорной, 40 (жилой массив "Северный"), здание еще достаточно молодое (дом был возведен в 1985 году), однако существует проблема, которая может стать серьезной угрозой для дома.
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Дело в том, что уже несколько лет канализационная система находится в аварийном состоянии. Все стоки остаются в подвале, подмывая и медленно разрушая фундамент дома.
Жители отмечают, что если вовремя не принять меры, то они могут остаться без крыши над головой.
Также постоянное накопление стоковой воды в подвале дома создает угрозу здоровью местных. Грибок и вонь от канализации уже стали постоянной проблемой днепрян. Жители Днепра обратились к властям с просьбой срочно принять меры по ремонту канализационной системы.
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