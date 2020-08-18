Есть также проблема жутких запахов в доме

В Днепре жители одной из многоэтажек жалуются на страшную вонь в своих домах

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сайт единой системы местных петиций.

Так, днепряне создали петицию, в которой просят городские власти избавить их от жуткой вони в подвалах дома.

По словам жильцов дома, расположенного по улице Семафорной, 40 (жилой массив "Северный"), здание еще достаточно молодое (дом был возведен в 1985 году), однако существует проблема, которая может стать серьезной угрозой для дома.

Дело в том, что уже несколько лет канализационная система находится в аварийном состоянии. Все стоки остаются в подвале, подмывая и медленно разрушая фундамент дома.

Жители отмечают, что если вовремя не принять меры, то они могут остаться без крыши над головой.

Также постоянное накопление стоковой воды в подвале дома создает угрозу здоровью местных. Грибок и вонь от канализации уже стали постоянной проблемой днепрян. Жители Днепра обратились к властям с просьбой срочно принять меры по ремонту канализационной системы.

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