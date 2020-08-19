Диспетчер тоже сказала, что о карантине "ничего не слышала"

В Днепре произошел очередной скандал при участии водителя маршрутки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Днепровскую панораму".

Так, днепрянка в соцсети сообщила, что водитель маршрутки нарушал правила карантина - он ехал без маски, и откровенно насмехался с просьбы надеть ее.

Женщина из Днепра рассказала, что водитель ехал без маски и брал стоячих пассажиров. Все просьбы надеть маску были проигнорированы водителем с насмешкой.

Днепрянка отметила, что на конечной остановке маршрута диспетчер также игнорирует правила карантина.

"Дама, которая контролирует этот маршрут, с издевкой ответила, что она о карантине ничего не слышала, и о чем идет речь - не понимает. Когда я ее попросила повторить это под запись, она побежала прятаться в аптеку. Ну просто цирк", - написала днепрянка Галина в соцсети.

В комментариях мнения разделились: одни встали на защиту водителя, другие отметили, что маски необходимо носить обязательно.

"В местах скопления людей маски очень даже нужны. И закон тут ни при чем. Думать просто надо", "Если так себя вести, то маршрутки перестанут вообще ходить. Наверное, было лучше, когда все сидели дома и не могли уехать никуда? Да, Галина? Испугались коронавируса?" - пишут под постом днепрянки.

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