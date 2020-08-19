Днепропетровской области грозит экологическая катастрофа
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сюжет ДніпроTV.
Журналисты отмечают, что Днепропетровщина находится на грани экологической катастрофы из-за сотен тонн ракетного топлива, которые не могут правильно утилизировать.
Как известно, после отказа от ядерного оружия в 1994 году Украина должна была получить от западных стран безопасность и помощь в утилизации ядерных отходов. Однако гарантированной безопасности никто так и не получил, а область медленно загрязняется тоннами ядерного топлива.
В сюжете отмечается, что единственным местом, где в Украине может храниться и утилизироваться ракетное топливо является Павлоградский химический завод, который находится прямо вблизи жилых домов. На этой территории на данный момент хранится около 13 ступеней, каждая из которых содержит в себе примерно 47 тонн твердого ракетного топлива.
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При этом срок хранения отходов истек еще 30 лет назад, и все ступени были переведены в критическое состояние и нуждаются в скорейшей утилизации.
Главный эколог химзавода рассказала, что на этой территории происходит разрушение инфраструктуры, зданий, идет воздействие на население, гибнет персонал, и распространение взрывной волны и аварийной ситуации идет в больших масштабах.
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