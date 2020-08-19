В области не могут утилизировать сотни тонн ракетного топлива

Днепропетровской области грозит экологическая катастрофа

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сюжет ДніпроTV.

Журналисты отмечают, что Днепропетровщина находится на грани экологической катастрофы из-за сотен тонн ракетного топлива, которые не могут правильно утилизировать.

Как известно, после отказа от ядерного оружия в 1994 году Украина должна была получить от западных стран безопасность и помощь в утилизации ядерных отходов. Однако гарантированной безопасности никто так и не получил, а область медленно загрязняется тоннами ядерного топлива.

В сюжете отмечается, что единственным местом, где в Украине может храниться и утилизироваться ракетное топливо является Павлоградский химический завод, который находится прямо вблизи жилых домов. На этой территории на данный момент хранится около 13 ступеней, каждая из которых содержит в себе примерно 47 тонн твердого ракетного топлива.

При этом срок хранения отходов истек еще 30 лет назад, и все ступени были переведены в критическое состояние и нуждаются в скорейшей утилизации.

Главный эколог химзавода рассказала, что на этой территории происходит разрушение инфраструктуры, зданий, идет воздействие на население, гибнет персонал, и распространение взрывной волны и аварийной ситуации идет в больших масштабах.

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