На Дніпропетровщині чоловік відкрив стрілянину у бік дітей за те, що вони поводились надто гучно

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції області.

Так, у Кам`янському Дніпропетровської області поліцейські затримали чоловіка, який з пневматичної зброї стріляв у бік дітей.

Житель Дніпропетровщини пояснив, що він намагався "налякати" неповнолітніх, які влаштували сварку у дворі під його вікнами.

Інцидент стався в понеділок, 17 серпня, близько 19.00. До поліції надійшло повідомлення про те, що з вікна другого поверху чоловік стріляє у бік дітей. Від дій чоловіка у однієї дитини залишився маленький синець.

За даними правоохоронців, 37-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’янінні, з пневматичної зброї здійснив дедекілька пострілів у бік дітей, які знаходились на вулиці.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Також поліція знайшла на місці події зброю та кулі, які були вилучені та направлені на експертне дослідження.

Чоловіку вже повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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