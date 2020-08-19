На Дніпропетровщині чоловік відкрив стрілянину у бік дітей за те, що вони поводились надто гучно
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції області.
Так, у Кам`янському Дніпропетровської області поліцейські затримали чоловіка, який з пневматичної зброї стріляв у бік дітей.
Житель Дніпропетровщини пояснив, що він намагався "налякати" неповнолітніх, які влаштували сварку у дворі під його вікнами.
Інцидент стався в понеділок, 17 серпня, близько 19.00. До поліції надійшло повідомлення про те, що з вікна другого поверху чоловік стріляє у бік дітей. Від дій чоловіка у однієї дитини залишився маленький синець.
До Волочкової додому екстрено прибула допомога: що сталося і кадри порятунку
Лобода роздяглася і підсмажила свої форми в трендовому купальнику: "Пропорції, як у Барбі"
Асмус натякнула на пікантні проблеми в спальні після розриву з Харламовим: "Тому з тобою ніхто..."
Повністю роздягнений чоловік Наташі Корольової Тарзан зганьбився перед жінками: "Смайлик закрив не все"
За даними правоохоронців, 37-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’янінні, з пневматичної зброї здійснив дедекілька пострілів у бік дітей, які знаходились на вулиці.
Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Також поліція знайшла на місці події зброю та кулі, які були вилучені та направлені на експертне дослідження.
Чоловіку вже повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Нагадаємо, у Дніпрі роми вкрали дитину і відвезли в невідомому напрямку: оголошено план-перехоплення.
Також Politeka писала, що у Дніпрі 17-річний розбився в ДТП разом з дівчатами, кадри з місця.