Прокуратура провела проверки по факту пыток и грубого нарушения законодательства о труде сотрудниками Криворожского психоневрологического интерната. Результаты проверок были внесены в Единый реестр досудебных расследований.
По данным следствия, работники психоневрологического интерната не обеспечили надлежащих условий пребывания подопечных и, используя их психическое состояние, умственную отсталость и полную зависимость от персонала, заставляли их выполнять строительные работы в интернате с использованием бетономешалки.
При этом сотрудники заведения достоверно знали, что из-за психических заболеваний потерпевшие вообще не могут работать, чем причинили им моральные страдания.
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