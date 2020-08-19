Так, в Кривом Роге был выявлен факт незаконного использования труда душевнобольных граждан.

Прокуратура провела проверки по факту пыток и грубого нарушения законодательства о труде сотрудниками Криворожского психоневрологического интерната. Результаты проверок были внесены в Единый реестр досудебных расследований.

По данным следствия, работники психоневрологического интерната не обеспечили надлежащих условий пребывания подопечных и, используя их психическое состояние, умственную отсталость и полную зависимость от персонала, заставляли их выполнять строительные работы в интернате с использованием бетономешалки.

При этом сотрудники заведения достоверно знали, что из-за психических заболеваний потерпевшие вообще не могут работать, чем причинили им моральные страдания.

Сейчас устанавливаются причастные к преступлению лица.