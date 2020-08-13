На Дніпропетровщині жінка розгулювала по вулиці з боєприпасами в сумочці та з підробними документами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції.

Так, у Кривому Розі Дніпропетровської області у 24-річної місцевої мешканки вилучили корпус "ВОГ-17", запал до гранати та паспорт з ознаками підробки.

За даними поліції, правоохоронці отримали повідомлення про те, що на вулиці Пушкіна перебуває підозріла жінка. Під час перевірки документів жінка надала працівникам поліції паспорт, який мав ознаки підробки. У подальшому поліцейські встановили справжні паспортні дані порушниці.

За даним фактом поліція відкрила кримінальні провадження за ч. 1 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

В поліції повідомили, що жительці Кривого Рогу тепер загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.

Вилучені речові докази були направлені на експертизу, а в рамках відкритого кримінального провадження поліцейські будуть з’ясовувати, з якою метою жінка зберігала боєприпаси, а також будуть встановлювати їхнє походження.

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