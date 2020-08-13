У Дніпрі чоловік серед білого дня напав на неповнолітню та застосував проти неї шокер

Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцевий Telegram-канал.

Зазначається, що інцидент стався на території житлового масиву "Перемога", за адресою бульвар Слави, 21.

Чоловік в ліфті напав на 14-річну дівчинку. Він ударив шокером та відібрав телефон.

Після цього дівчинка вибігла на пожежну драбину почала кликати на допомогу. В це момент у дворі було багато чоловіків, тому нападника швидко впіймали та викликали поліцію.

Раніше також повідомлялось, як у Дніпрі 57-річний чоловік в стані алкогольного сп'яніння насильно затягнув неповнолітню дівчину в своє авто і намагався втекти, однак завдяки небайдужому перехожому його вдалося зупинити і затримати.

За даними місцевих ЗМІ, п'яний чоловік проїжджав на автомобілі Chevrolet Aveo повз тротуар і почав приставати до перехожої, якою виявилась неповнолітня. Чоловік запропонував їй сісти в його машину і поїхати до нього додому. Дівчина категорично відмовила чоловіку, і тоді він вийшов з авто, насильно затягнув її в салон і спробував сховатися, однак його помітив перехожий і повідомив про інцидент в поліцію.

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