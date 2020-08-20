На Днепропетровщине судят полицейского, который заколол собаку вилами

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Так, за жестокое обращение с животными криворожский полицейский предстал перед судом. Первое слушание по делу правоохранителя из Днепропетровщины Александра Руденко состоялось 7 июля. Его обвиняют в жестоком обращении с животным (ст. 299 УК).

Дальнейшие слушания будут проходить в Долгинцевском районном суде Кривого Рога. Во время слушания уже допросили криворожанку, которую суд признал потерпевшей.

По данным следствия, 2 марта прошлого года к полицейскому и его маленькому сыну подбежала бездомная собака, которая начала лаять. Мужчина в это время убирал двор и, чтобы отогнать животное, ударил его вилами. После этого он повел сына в дом, вернулся во двор, наколол собаку на вилы и бросил в костер. Это заметили очевидцы, которые и не дали мужчине скрыть следы преступления.

Собаку удалось спасти, ее отвезли на лечение в Киев. Это был бедомный пес по кличке Лопоухий. Он жил в гаражном кооперативе много лет. В ветеринарной клинике сказали, что собака, вероятно, уже не сможет ходить.

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