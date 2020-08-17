Під Дніпром поліцейський собака допоміг врятувати жінку з дитиною
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Репортер Дніпро".
Так, вночі на гарячу лінію "102" звернувся житель Криничанського району, який повідомив, що додому не повернулася його дружина з сином.
Він розповів, що напередодні дружина з дитиною гостювали у родички в сусідньому селі, а ввечері, повертаючись у напрямку до лісосмуги, жінка з дитиною так і не повернулися додому. Чоловік неодноразово намагався вийти з рідними на зв'язок, але все марно. Тоді дніпрянин вирішив звернутися в поліцію.
До організації пошуків поліцейські залучили інспектора-кінолога зі службовим собакою Харді. Спільно з оперативниками прочесали ліс і прилеглу територію. Незабаром пес Харді взяв слід і впевнено повів поліцейських у ліс, де в заростях поліцейські знайшли дуже перелякану матір з дитиною.
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Жінка розповіла, що втратила орієнтир і заблукала в темряві. Її та сина цілими і неушкодженими повернули додому.
Як відомо, в поліції часто залучають до служби собак. Тварини допомагають "брати слід" злочинців та людей, яких треба розшукати, а також допомагають знаходити зброю та наркотики.
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