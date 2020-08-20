Общественный транспорт не перестает удивлять днепрян, и удивление это по большей части является неприятным

Как сообщает Politeka со ссылкой на сообщение днепрян в соцсети, в городе курсирует маршрутка, в которой почти отсутствует расстояние между сиденьями.

Так, на днях в соцсети появилась информация о том, что в маршрутке №155 сиденья расположены настолько плотно, что сидеть там сможет либо маленький ребенок, либо очень стройные и невысокие пассажиры.

"В маршрутке №155 (место над колесом) от сиденья и до спинки следующего сиденья - всего около 11 см. Ноги невозможно поставить, только наискось и боком (при моем росте 160 см). От спинки одного сиденья и до спинки другого меньше 50 см. Есть какие-то нормы расстояния между сиденьями?"- написала возмущенная жительница Днепра.

Она также прикрепила фото в подтверждение своих слов.

Ранее также сообщалось, что в Днепре водитель маршрутки нарушал правила карантина - он ехал без маски и откровенно насмехался над просьбой надеть ее. Днепрянка рассказала, что водитель ехал без маски и брал стоячих пассажиров, а все просьбы надеть маску были проигнорированы водителем с насмешкой. На конечной остановке маршрута диспетчер тоже проигнорировала жалобы днепрянки, заявив, что "ничего не слышала" о карантине.

Напомним, пенсионеры устроили бойню на остановке, кадры: что не поделили жители Кривого Рога.

Ранее Politeka писала, что в Днепре маршрутчик поиздевался над человеком с инвалидностью: "зажал дверью и проехал несколько...".