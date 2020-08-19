Диспетчер теж сказала, що про карантин " нічого не чула"

У Дніпрі стався черговий скандал за участю водія маршрутки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Дніпровську панораму".

Так, дніпрянка у соцмережі повідомила, що водій маршрутки порушував правила карантину - він їхав без маски, і відверто глузував з прохання надягнути її.

Жінка з Дніпра розповіла, що водій їхав без маски та брав стоячих пасажирів. Всі прохання вдягнути маску були проігноровані водієм з насмішкою.

Дніпрянка зазначила, що на кінцевій зупинці маршруту диспетчер також ігнорує правила карантину.

"Дама, яка контролює цей маршрут, з глузуванням відповіла, що вона про карантин нічого не чула, і про що йде мова - не розуміє. Коли я її попросила повторити це під запис, вона побігла ховатися в аптеку. Ну просто цирк", - написала дніпрянка Галина у соцмережі.

У коментарях думки розділилися: одні стали на захист водія, інші відзначили, що маски необхідно носити обов'язково.

"У місцях скупчення людей маски дуже навіть потрібні. І закон тут ні до чого. Думати просто треба", "Якщо так поводитися, то маршрутки перестануть взагалі ходити. Напевно, було краще, коли всі сиділи вдома і не могли виїхати нікуди? Так, Галино? Злякалися коронавірусу?" - пишуть під дописом дніпрянки.

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