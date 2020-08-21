На Днепропетровщине разыскивают родителей маленькой девочки
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Каменского отдела полиции.
Так, в городе Каменское Днепропетровской области разыскивают родителей или роственников найденной маленькой девочки.
По данным полиции, неравнодушные люди обнаружили девочку на улице и отвели ее в полицию. Оттуда ребенка передали в медучреждение, где он находится уже в течение одной недели.
Девочка рассказала, что ее зовут Вероника Монохина, ей 8 лет. Свой адрес она назвать не смогла. Мать девочки - Алена.
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В течение недели правоохранители не прекращают поиски родных девочки. Недавно полицейские навестили ее в медучреждении, где она находится. Ей принесли вещи первой необходимости, раскраски, карандаши, сладости и игрушки.
"Кому известны родители девочки или место жительства, сообщите, пожалуйста, в полицию по тел. 102, 096-586-94-41, 097-715-19-60 или другим удобным способом", - обратились полицейские к днепрян.
Тем временем правоохранители Каменского не прекращают поиски матери Вероники и пытаются выяснить обстоятельств, в которых ребенок остался без присмотра родителей.
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