Сейчас девочка находится в больнице

На Днепропетровщине разыскивают родителей маленькой девочки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Каменского отдела полиции.

Так, в городе Каменское Днепропетровской области разыскивают родителей или роственников найденной маленькой девочки.

По данным полиции, неравнодушные люди обнаружили девочку на улице и отвели ее в полицию. Оттуда ребенка передали в медучреждение, где он находится уже в течение одной недели.

Девочка рассказала, что ее зовут Вероника Монохина, ей 8 лет. Свой адрес она назвать не смогла. Мать девочки - Алена.

В течение недели правоохранители не прекращают поиски родных девочки. Недавно полицейские навестили ее в медучреждении, где она находится. Ей принесли вещи первой необходимости, раскраски, карандаши, сладости и игрушки.

"Кому известны родители девочки или место жительства, сообщите, пожалуйста, в полицию по тел. 102, 096-586-94-41, 097-715-19-60 или другим удобным способом", - обратились полицейские к днепрян.

Тем временем правоохранители Каменского не прекращают поиски матери Вероники и пытаются выяснить обстоятельств, в которых ребенок остался без присмотра родителей.

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