В Кривом Роге пес три года живет на кладбище

На Днепропетровщине на одном из кладбищ обнаружили настоящего "хатико"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Днепровскую панораму".

Так, под Кривым Рогом неравнодушные жители заметили собаку на кладбище.

Песик лежит на могиле и выглядит очень грустным. На кресте указаны годы жизни хозяина днепропетровского "хатико" - 1979-2017.

Неравнодушные спросили у копателей, и те подтвердили, что песик в течение трех лет приходит на могилу, живет здесь и очень скучает.

"Такую печаль и преданность даже у людей в глазах не часто увидишь... Украинский Хатико, Кривой Рог, с. Романовка, 2020 год", - подписала фото автор статьи.

Ранее мы также писали о псе, который ждет своего хозяина на остановке возле дома мебели в Одессе. Породистая собака, похожая на хаски, сидит возле остановки общественного транспорта на площади Деревянко в Одессе. Животное не обращает внимания на прохожих и не просит еды. Но стоит только подъехать маршрутке, как песик заходит внутрь. Он не дает водителям себя выгнать, пока не обойдет весь салон. Лишь убедившись, что среди пассажиров его хозяина нет, верный пес выходит и снова садится у остановки. При этом ошейника на нем нет.

Напомним, под Днепром ветеринары спасли собаку, которую хозяева принесли на усыпление: трогательные кадры.

Также Politeka сообщала, что под Днепром вооруженная банда атаковала фермеров, кадры: "Травили собак и...".

Ранее Politeka писала о том, что пес из Харькова целый месяц добирался из нового дома к старым хозяевам: душещипательное видео.