На Дніпропетровщині судять поліцейського, який заколов собаку вилами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу ДБР.

Так, за жорстоке поводження з тваринами криворізький поліцейський постав перед судом. Перше слухання по справі правоохоронця з Дніпропетровщини Олександра Руденка відбулося 7 липня. Його звинувачують у жорстокому поводженні з твариною (ст. 299 ККУ).

Подальші слухання проходитимуть в Долгінцевському районному суді Кривого Рогу. Під час слухання вже допитали кріворожанку, яку суд визнав потерпілою.

За даними слідства, 2 березня минулого року до поліцейського і його маленького сина підбіг безпритульний собака, який почала гавкати. Чоловік у цей час прибирав двір і, щоб відігнати тварину, вдарив його вилами. Після цього він повів сина в будинок, повернувся у двір, наколов собаку на вила і кинув у багаття. Це помітили очевидці, які і не дали чоловікові приховати сліди злочину.

Собаку ж вдалося врятувати, її відвезли на лікування до Києва. Це був безпритульний пес на прізвисько Капловухий. Він жив у гаражного кооперативі багато років. У ветеринарній клініці сказали, що собака, ймовірно, вже не зможе ходити.

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