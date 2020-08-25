У Кривому Розі пес три роки живе на кладовищі

На Дніпропетровщині на одному з кладовищ виявили справжнього "хатіко"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Дніпровську панораму".

Так, під Кривим Рогом небайдужі жителі помітили собаку на кладовищі.

Песик лежить на могилі та має дуже сумний вигляд. На хресті вказано роки життя господаря дніпропетровського "хатіко" - 1979-2017.

Небайдужі запитали у копачів, і ті підтвердили, що песик протягом трьох років приходить на могилу, живе тут та дуже сумує.

"Таку печаль і відданість навіть в людях в очах не часто побачиш... Український Хатіко, Кривий Ріг, с. Романівка, 2020 рік", - підписала фото авторка допису.

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