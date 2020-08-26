В Днепре возник очередной конфликт между водителем общественного транспорта и пассажирами

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Днепровскую панораму".

Так, в Днепре водитель автобуса №88 нагрубил пенсионерке и не хотел ее пускать в салон.

В соцсети женщина рассказала, что ей пришлось столкнуться с хамством и произволом со стороны водителя автобуса №88.

По ее словам, автобус подъехал к остановке жилого массива "Клочко-6". Женщина была первой в очереди на автобус и имела при себе пенсионное удостоверение. За ней выстроилась большая очередь из пассажиров, которые также ждали автобус. Подъехав, водитель не открыл перед женщиной дверь и жестикулировал, чтобы она отошла в сторону.

"Я спрашивала у него, в чем дело. Открыв дверь, он заявил, что пенсионеров он не возит, и снова закрыл передо мной дверь автобуса", - поделилась женщина.

Увидев, что водитель закрывает дверь, все пассажиры начали нервничать. В этот момент женщина сказала, что оплатит проезд, но спросила, почему водитель позволяет себе закрывать перед лицом дверь. Попав в салон автобуса, женщина выслушала хамские комментарии водителя.

"Прошу объяснить, кто позволяет таким "рабочтникам" издеваться над людьми, ветеранами труда, стариками. Я прошу уволить этого водителя с работы, он не должен работать с людьми", - возмутилась женщина.

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