Громадський транспорт не перестає дивувати дніпрян, і здивування це здебільшого є неприємним

Як повідомляє Politeka з посиланням на повідомлення дніпрян в соцмережі, в місті курсує маршрутка, в якій майже відсутня відстань між сидіннями.

Так, днями в соцмережі з'явилася інформація про те, що в маршрутці №155 сидіння розташовані настільки щільно, що сидіти там зможе або маленька дитина, або дуже стрункі та невисокі пасажири.

"У маршрутці №155 (місце над колесом) від сидіння і до спинки наступного сидіння - всього близько 11 см. Ноги неможливо поставити, тільки навскіс і боком (при моєму зрості 160 см). Від спинки одного сидіння і до спинки іншого менше 50 см. Є якісь норми відстані між сидіннями?" - написала обурена жителька Дніпра.

Вона також прикріпила фото на підтвердження своїх слів.

Раніше також повідомлялось, що у Дніпрі водій маршрутки порушував правила карантину - він їхав без маски, і відверто глузував з прохання надягнути її. Пасажирка розповіла, що водій їхав без маски та брав стоячих пасажирів, а всі прохання вдягнути маску були проігноровані водієм з насмішкою. На кінцевій зупинці маршруту диспетчерка також проігнорувала скарги дніпрянки, заявивши, що "нічого не чула" про карантин.

Нагадаємо, пенсіонери влаштували бійню на зупинці, кадри: що не поділили жителі Кривого Рогу.

Раніше Politeka писала, що у Дніпрі маршрутник познущався над людиною з інвалідністю: "Затиснув дверима і проїхав кілька...".