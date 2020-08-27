С раком женщина борется уже год

В Днепропетровской области просят помощи для матери троих детей, которой поставили страшный диагноз - онкология

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение на странице паблика "Министерство добрых дел" в соцсети.

Так, в городе Каменском Днепропетровской области у Елены Репенек, матери троих детей, обнаружили рак груди. Женщина просит всех неравнодушных людей помочь любой посильной суммой, ведь лечение является очень дорогим, и она самостоятельно его оплатить не в силах.

Сама женщина сообщила, что уже прошла 7 химиотерапий, и средств на операцию не осталось.

"Прошла 7 химий. А на обследование и операцию денег не осталось. Мне вас ("Министерство добрых дел", - ред.) посоветовали общие друзья. Надеюсь на вашу помощь. Заранее спасибо!"- написала Алена.

Она также рассказала, что у нее трое детей, самая младшая из которых уже пошла в первый класс. Также женщина рассказала, что борется с онкологией уже в течение года, и вскоре должна состояться операция, поэтому без финансовой поддержки ей не обойтись. Женщина также поблагодарила всех за помощь и поддержку - как финсовую, так и моральную.

Напомним, под Днепром 15-летний Артем мечтает услышать звуки окружающего мира: людей просят о помощи.

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