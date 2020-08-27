У Дніпрі встановлюють колесовідбійний брус, який допоможе підвищити рівень безпеки на дорогах
Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис заступника міського голови Михайла Лисенка у соцмережі.
Так, Лисенко розповів, що установка колесовідбійного бруса - одне з найбільш ефективних, інженерних і конструктивних рішень в світі. Він захищає водіїв під час їзди від інших водіїв, які можуть вискочити на зустрічну смугу.
"У нашому місті людей, від яких захищає цей брус, в простолюдді називають "оленями", - написав він.
Однак у Дніпрі встановлюють не хвилястий брус, як в інших українських містах, а зовсім іншої конфігурації.
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Лисенко розповів, що для Дніпра придбали брус, який сім років поспіль набирає найвищі оцінки.
"Один з його головних чинників: якщо на нього наїде транспортний засіб, то всю енергію, як кінетичну, так і іншу, він бере на себе. І це все для того, щоб доставити мінімальної шкоди людям, які знаходяться в транспортному засобі. Ми його обрали і встановлюємо", - написав Лисенко.
Колесовідбійний брус в 2020- 2021 роках планують встановити на наступних дорогах:
- вул. Маршала Малиновського;
- проспект Слобожанський;
- вул. Космічна;
- вул. Криворізька;
- вул. Київська;
- вул. Аеропортовська (від Тополя до аеропорту);
- Запорізьке шосе (від Макдональдс до пр. Б. Хмельницького);
- Запорізьке шосе (від кільця до в'їзду в місто);
- Набережна Заводська (від Кайдацького мосту до житлового масиву "Парус");
- "Тещин язик" (на всій ділянці по спіралі спуску і підйому);
- Полтавське шосе (від Обухівки до в'їзду в місто).
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