У Дніпрі встановлюють колесовідбійний брус, який допоможе підвищити рівень безпеки на дорогах

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис заступника міського голови Михайла Лисенка у соцмережі.

Так, Лисенко розповів, що установка колесовідбійного бруса - одне з найбільш ефективних, інженерних і конструктивних рішень в світі. Він захищає водіїв під час їзди від інших водіїв, які можуть вискочити на зустрічну смугу.

"У нашому місті людей, від яких захищає цей брус, в простолюдді називають "оленями", - написав він.

Однак у Дніпрі встановлюють не хвилястий брус, як в інших українських містах, а зовсім іншої конфігурації.

Лисенко розповів, що для Дніпра придбали брус, який сім років поспіль набирає найвищі оцінки.

"Один з його головних чинників: якщо на нього наїде транспортний засіб, то всю енергію, як кінетичну, так і іншу, він бере на себе. І це все для того, щоб доставити мінімальної шкоди людям, які знаходяться в транспортному засобі. Ми його обрали і встановлюємо", - написав Лисенко.

Колесовідбійний брус в 2020- 2021 роках планують встановити на наступних дорогах:

вул. Маршала Малиновського;

проспект Слобожанський;

вул. Космічна;

вул. Криворізька;

вул. Київська;

вул. Аеропортовська (від Тополя до аеропорту);

Запорізьке шосе (від Макдональдс до пр. Б. Хмельницького);

Запорізьке шосе (від кільця до в'їзду в місто);

Набережна Заводська (від Кайдацького мосту до житлового масиву "Парус");

"Тещин язик" (на всій ділянці по спіралі спуску і підйому);

Полтавське шосе (від Обухівки до в'їзду в місто).

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