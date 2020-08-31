В Днепре произошел очередной конфликт между водителем маршрутки и пассажирами

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Наш город".

Так, в Днепре водитель маршрутки поиздевался над пассажиркой, высадив ее ночью прямо посреди трассы - в поле.

Сама пассажирка рассказала, что водитель всю поездку вел себя очень нагло. Он грубо общался с пассажирами, аргументируя это тем, что только что вернулся из отпуска, а первый день на работе у него явно не задался. Под конец поездки водитель решил согнать зло на одной из пассажирок. Проехав названную остановку, маршрутчик поддал газу, нагло смеясь над просьбами женщины остановиться. Затем водитель вообще высадил пассажирку посреди трассы возле поля, хлопнул дверью и поехал дальше.

Также она отметила, что просила вернуть ей средства за проезд, на что водитель отмыл женщине и оскорбил ее.

По этому поводу пассажирка обратилась в Департамент транспорта.

"Человек явно не в себе и опасен для окружающих. Просьба помочь мне в этой ситуации", - написала пассажирка.

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