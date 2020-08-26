У Дніпрі виник черговий конфлікт між водієм громадського транспорту і пасажирами
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Дніпровську панораму".
Так, у Дніпрі водій автобуса №88 нагрубив пенсіонерці і не хотів її пускати в салон.
У соцмережі жінка розповіла, що їй довелося зіткнутися з хамством і свавіллям з боку водія автобуса №88.
За її словами, автобус під'їхав до зупинки житлового масиву "Клочко-6". Жінка була першої в черзі на автобус і мала при собі пенсійне посвідчення. За нею вишикувалась велика черга з пасажирів, які також чекали на автобус. Під'їхавши, водій не відчинив перед жінкою двері і жестикулював, щоб вона відійшла в бік.
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"Я запитувала у нього, в чому справа. Відчинивши двері, він заявив, що пенсіонерів він не возить, і знову зачинив переді мною двері автобуса", - поділилась жінка.
Побачивши, що водій зачиняє двері, всі пасажири почали нервувати. У цей момент жінка сказала, що оплатить проїзд, але запитала, чому водій дозволяє собі зачиняти перед обличчям двері. Потрапивши в салон автобуса, жінка вислухала хамські коментарі водія.
"Прошу пояснити, хто дозволяє таким "робітникам" знущатися над людьми, ветеранами праці, людьми похилого віку. Я прошу звільнити цього водія з роботи, він не повинен працювати з людьми", - обурилась жінка.
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