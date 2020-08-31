В Днепре активно борются с распространением коронавируса

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сюжет "Днепровской панорамы".

Так, в Днепре продолжают проводить дезинфекцию подъездов жилых домов от COVID-19.

Местные журналисты сообщают, что еще с начала карантина подъезды жилых домов в Днепре постоянно обрабатывались дезинфицирующими средствами, чтобы уберечь жителей от распространения опасного вируса COVID-19. Такие процедуры совершаются и сегодня. Объектом для одной из последних обработок стал подъезд дома №17 по улице Гладкова в Днепре.

Для уничтожения опасных микробов коммунальщики используют специальное дезинфицирующее средство на основе хлора. Он распыляется с помощью бензинового распылителя, в который заливают раствор. Все работы, как уверяют коммунальщики, проводятся в соответствии с карантинными мероприятиями.

"Подъезды обрабатываем каждый день. Входные группы, первые этажи, лестничные клетки, поручни и лифты. В день обрабатываем до 50 подъездов. Для этого используем средство "Люмакс-XXL". Обрабатываем их с помощью бензинового опрыскивателя", - рассказал дезинфектор.

Напомним, новая волна эпидемии в Одесской области, больницы не справляются: сделано важное заявление.



Как сообщала Politeka, Зеленский предупредил украинцев об отмене важного праздника: "это будет коллапс".



Также Politeka писала, что новые правила карантина, что изменилось с 24 августа и кому не повезло больше всех: список.